В Брянске на улице Димитрова запретят стоянку

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-13T13:19:49+03:00

Припарковать машину не получится с 8.00 до 22.00

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В Володарском районе Брянска ввели запрет на парковку возле одного из домов. Оставить машину теперь нельзя у дома №58 на улице Димитрова с 8.00 до 22.00. Ограничение вводят для улучшения условий и повышения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU