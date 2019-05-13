Проектом по восстановлению Дома Боровича займется фирма из Тамбова - ООО «Ростехпроект»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-13T13:21:08+03:00

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Компания «Чистая планета» провела электронный аукцион на выполнение проектных (изыскательских) работ на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом инженера Л. А. Боровича», расположенного по в Брянске по бульвару Гагарина, д. 6. Заявку на участие в торгах подали три организации, которые имеют право заниматься реставрационными работами исторических зданий. Торги выиграла фирма из Тамбова, которая разрабатывала, например, такие проекты по восстановлению: здание фондохранилища музея Л.Н. Толстого в Москве, «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И.Чайковского» в Клине, Дом Советов в Курске, административное здание Управления Федерального казначейства по Тамбовской области, церковь Петра и Павла в селе Елионка Стародубского района, церковь Николая Чудотворца в селе Луговец Мглинского района, церковь Преображения в Трубчевске, Покровская церковь в селе Селечня Суземского района и другие.

Напомним, что компания «Чистая планета» вступила в право собственности на Дом Боровича в феврале и планирует восстановить это историческое здание, расположенное в самом центре Брянска.

Дом Боровича — памятник архитектуры по адресу: бульвар Гагарина, 6. Построен на рубеже XIX-XX веков. Дом принадлежал инженеру Льву Агафоновичу Боровичу (1858-1938 годы), впоследствии унаследовал его имя.

ИСТОЧНИК KP.RU