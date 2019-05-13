2019-05-13T12:40:38+03:00
Общество

Брянцам предложили пересчитать соловьев

Научно-просветительскую акцию проводит Союз охраны птиц
Мария Дедкова
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В прошлом году наша область оказалась на третьем месте по количеству учтенных мест соловьиного пения. Фото: заповедник "Брянский лес"В прошлом году наша область оказалась на третьем месте по количеству учтенных мест соловьиного пения. Фото: заповедник "Брянский лес"
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Жителям Брянской области предложили составить свою карту обитания соловьев и заодно подсчитать пернатых. Такую акцию проводит Союз охраны птиц России. Впервые акция "Соловьиные вечера" прошла в 1999 году. Брянщина является ее постоянным участником.

В прошлом году наша область оказалась на третьем месте по количеству учтенных мест соловьиного пения – орнитологи-профессионалы и любители нанесли на карту 355 таких точек.

- Соловей может служить индикатором экологического состояния парков, скверов и других зеленых уголков, - говорит сотрудник научного отдела заповедника «Брянский лес» Юлия Медведько. - Если оно ухудшается, птицы покидают свою обжитую годами территорию. Подобный сигнал позволяет вовремя забить тревогу и принять необходимые меры.

Чтобы принять участие в акции, нужно найти место, где слышно соловьиное пение. После описать его: указать улицу, номер ближайшего дома или населенного пункта.

Результаты своих наблюдений следует оставить на сайте http://luscinia-luscinia.ru/, либо сообщить по телефону: 8 (483-53)2-57-74, а также в социальных сетях: https://vk.com/bryanskbirds.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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