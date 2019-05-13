32-летнюю жительницу Выгоничского района обвиняют в убийстве односельчанина

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-13T12:19:30+03:00

Изменить размер текста: A A

32-летней жительнице села Красное, что в Выгоничском районе, предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, она зарезала односельчанина.

Все случилось вечером 8 мая. Женщина выпивала с 43-летним приятелем. Знакомые поссорились, и селянка схватилась за нож.

- Она ударила мужчину ножом в область груди, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Суда обвиняемая будет ждать под стражей. То, что в момент преступления она была пьяной, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU