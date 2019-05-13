Выборы на Брянщине назвали балаганом и театром абсурда

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-13T12:04:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Выборная кампания 2019 года в Брянской области, еще толком не начавшись, уже обрастает скандалами, причем на федеральном уровне. На днях сразу два крупнейших политических телеграм-канала "Караульный" (https://t.me/karaulny/144424) и "Футляр для виолончели" (https://t.me/rospres/6208) поведали о партийных пертурбациях, которые перенес генеральный директор "Царь-мясо" Мухтар Бадырханов.

Поводом стало появление Мухтара Бийгишиевича в списках кандидатов на праймериз от "Единой России". Авторы каналов припомнили, что ранее Бадырханов-младший уже состоял в ЕР и был исключен оттуда после скандала со свиными тушами, переодетыми в партизан на "Свенской ярмарке". Далее они проследили путь бизнесмена в ЛДПР, его депутатство от этой партии в брянском горсовете и изгнание оттуда в марте этого года. Лично Жириновский подписал решение об исключении Бадырханова с формулировкой «за предательство партийных интересов, за совершение порочащих ее действий, наносящих моральный ущерб ЛДПР».

Поводом для этого стал дебош, учиненный брянским депутатом в столичном ресторане «Мясо и Рыба». По заявлениям сотрудников ресторана, Бадырханов отказался оплачивать счет на спиртное, который за вечер составил 117 тысяч рублей (друзья потребили 40 бутылок!). Вместо этого обслуге был устроен скандал с угрозами закрыть заведение, нецензурной бранью и размахиванием депутатской «корочкой».

Прошел всего лишь месяц после громкого исключения, а Бадырханов уже объявился на праймериз "Единой России".

"Согласитесь, практически сказочный случай: человек умудрился дважды переобуться в воздухе и приземлился, в итоге, в те же самые волшебные калоши «Единой России»! То ли еще будет, выборы в регионах все больше приобретают характерные для 90-х черты балагана и театра абсурда", - резюмирует "Караульный".

БРО ЛДПР

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU