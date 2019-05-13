Брянский пункт отбора на военную службу по контракту признали лучшим в стране
В Вооруженных силах России выбрали лучший пункт отбора на службу по контракту. Победителем оказался брянский пункт. Им руководит майор Павел Никитин.
Конкурс проходил в два этапа. В нем оценивались показатели, которых удалось достичь в прошлом году. На смотре оценивали выполнение задания на отбор, подготовленность и знания персонала.
- Работа подобных пунктов дает возможность потенциальным кандидатам получить подробную информацию о службе по контракту, - рассказывают в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. - А также подать заявление и пройти необходимые испытания.
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ИСТОЧНИК KP.RU