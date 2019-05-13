В Фокинском районе Брянска загорелся ларек

СЕГОДНЯ 10:58 2019-05-13T10:58:26+03:00

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В Фокинском районе Брянска произошел пожар в ларьке. Сообщение об этом поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в понедельник, 13 мая, в 00.13.

На проспект Московский выехали две пожарные машины. Оказалось, что загорелась холодильная камера. За 19 минут пламя удалось потушить, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

К счастью, никто не пострадал. Причину пожара выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU