В Фокинском районе Брянска загорелся ларек
Огонь тушили почти 20 минут
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В Фокинском районе Брянска произошел пожар в ларьке. Сообщение об этом поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в понедельник, 13 мая, в 00.13.
На проспект Московский выехали две пожарные машины. Оказалось, что загорелась холодильная камера. За 19 минут пламя удалось потушить, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
К счастью, никто не пострадал. Причину пожара выяснят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU