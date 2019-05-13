Из Брянска отправился первый самолет в Анапу
Обратно лайнер полетит в 13.30
Приземлиться в аэропорту назначения лайнер должен в 12.30.Фото: vk.com, Международный аэропорт "Брянск"
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Из Брянска вылетел первый в этом сезоне самолет в Анапу. Судно компании "Руслайн" отправилось из брянского аэропорта в 10.10. Приземлиться в аэропорту назначения лайнер должен в 12.30.
Первый рейс из нашего города вылетел почти полностью загруженным.
Из Анапы самолет вылетит в 13.30. По расписанию, он должен приземлиться в Брянске в 15.50.
Кстати, с 14 мая стартуют вылеты из Брянска в Симферополь, а с 26 мая начнутся чартерные рейсы в Анталью.
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ИСТОЧНИК KP.RU