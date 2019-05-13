В Трубчевске депутат «забыл» отчитаться о своих доходах

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-13T10:23:18+03:00

Поэтому от главы города потребовали устранить нарушения и лишить народного избранника мандата. Фото: Иван ВИСЛОВ

Теперь его хотят лишить полномочий

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В Трубчевске прокурор потребовал досрочно прекратить полномочия депутата, не отчитавшегося о своих доходах.

Нарушения закона нашли во время проверки деклараций народных избранников.

Оказалось, что один из депутатов Совета народных депутатов Трубчевска не предоставил соответствующие документы в налоговую.

- По закону в таком случае полномочия депутата прекращаются досрочно, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому от главы города потребовали устранить нарушения и лишить народного избранника мандата.

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ИСТОЧНИК KP.RU