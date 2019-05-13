В Трубчевске депутат «забыл» отчитаться о своих доходах
Теперь его хотят лишить полномочий
Поэтому от главы города потребовали устранить нарушения и лишить народного избранника мандата.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Трубчевске прокурор потребовал досрочно прекратить полномочия депутата, не отчитавшегося о своих доходах.
Нарушения закона нашли во время проверки деклараций народных избранников.
Оказалось, что один из депутатов Совета народных депутатов Трубчевска не предоставил соответствующие документы в налоговую.
- По закону в таком случае полномочия депутата прекращаются досрочно, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому от главы города потребовали устранить нарушения и лишить народного избранника мандата.
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ИСТОЧНИК KP.RU