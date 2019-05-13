2019-05-13T10:23:18+03:00
Общество

В Трубчевске депутат «забыл» отчитаться о своих доходах

Теперь его хотят лишить полномочий
Мария Дедкова
Поделиться:
Поэтому от главы города потребовали устранить нарушения и лишить народного избранника мандата.Поэтому от главы города потребовали устранить нарушения и лишить народного избранника мандата.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Трубчевске прокурор потребовал досрочно прекратить полномочия депутата, не отчитавшегося о своих доходах.

Нарушения закона нашли во время проверки деклараций народных избранников.

Оказалось, что один из депутатов Совета народных депутатов Трубчевска не предоставил соответствующие документы в налоговую.

- По закону в таком случае полномочия депутата прекращаются досрочно, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому от главы города потребовали устранить нарушения и лишить народного избранника мандата.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24