В Клинцах прошел велопробег, посвященный Дню Победы
Его участники рассказали горожанам о правильном поведении на дороге
Клинчанам рассказали о правильном пересечении проезжей части, показали пример правильной подачи сигналов руками. Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Клинцах состоялся велопробег, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его участники показали жителям города модели безопасного поведения на дороге, рассказывают в УГИБДД по Брянской области.
Клинчанам рассказали о правильном пересечении проезжей части, показали пример правильной подачи сигналов руками.
Чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности на дорогах, велосипедисты выстроили живую инсталляцию с призывом к соблюдению правил дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU