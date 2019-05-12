В Клинцах прошел велопробег, посвященный Дню Победы

12 Май 21:45 2019-05-12T21:45:51+03:00

Клинчанам рассказали о правильном пересечении проезжей части, показали пример правильной подачи сигналов руками. Фото: УГИБДД по Брянской области

Его участники рассказали горожанам о правильном поведении на дороге

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В Клинцах состоялся велопробег, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его участники показали жителям города модели безопасного поведения на дороге, рассказывают в УГИБДД по Брянской области.

Клинчанам рассказали о правильном пересечении проезжей части, показали пример правильной подачи сигналов руками.

Чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности на дорогах, велосипедисты выстроили живую инсталляцию с призывом к соблюдению правил дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU