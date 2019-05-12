В Брянскую область не пустили больше 23 тонн перца и томатов
На выходных, 9 и 10 мая, на границе в Брянской области задержали овощи, зараженные вредителями.
Фуры остановили в автомобильном пункте пропуска «Новые Юрковичи» для проведения фитосанитарного контроля.
Оказалось, что в томатах весом 20 тонн и перце весом 3,14 тонны - жучки.
- Экспертиза установила, что грузы заражены южноамериканской томатной молью и западным калифорнийским, - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.- Чтобы не допустить распространения вредителей на нашей территории, томаты и перец вернули экспортерам.
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ИСТОЧНИК KP.RU