2019-05-12T18:54:09+03:00
Происшествия

В Володарском районе Брянске иномарка провалилась в яму

Машину пришлось доставать с помощью спецтехники
Мария Дедкова
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Сообщение об ДТП поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.04.Сообщение об ДТП поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.04.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Володарском районе Брянска днем в воскресенье, 12 мая, произошло ДТП. Сообщение об этом поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.04. На улице Речной иномарка провалилась в яму. К месту происшествия выехали спасатели и сотрудники ГИБДД. Специалистам пришлось доставать автомобиль с помощью спецтехники, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. О пострадавших в ДТП не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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