2019-05-12T16:59:55+03:00
Общество

В двух районах Брянской области нашли снаряды времен войны

Опасные находки обезвредили
Мария Дедкова
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В Жуковском районе вблизи дороги на Летошники нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Об этом оперативному дежурному МЧС сообщили в воскресенье, 12 мая. На место выехала группа спецработ "Брянского пожарно-спасательного центра", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

Спасатели изъяли артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра.

Еще одну взрывоопасную находку обнаружили в этот же день в выгоничском селе Палужье. Это оказался артиллерийский снаряд калибром в 105 миллиметров.

Боеприпасы обезвредили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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