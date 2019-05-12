В двух районах Брянской области нашли снаряды времен войны
Опасные находки обезвредили
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В Жуковском районе вблизи дороги на Летошники нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Об этом оперативному дежурному МЧС сообщили в воскресенье, 12 мая. На место выехала группа спецработ "Брянского пожарно-спасательного центра", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.
Спасатели изъяли артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра.
Еще одну взрывоопасную находку обнаружили в этот же день в выгоничском селе Палужье. Это оказался артиллерийский снаряд калибром в 105 миллиметров.
Боеприпасы обезвредили.
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ИСТОЧНИК KP.RU