13 мая в Брянской области обещают грозы

СЕГОДНЯ 20:08 2019-05-12T20:08:16+03:00

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В понедельник, 13 мая, в Брянской области обещают переменную облачность. Ночью и днем местами пройдет небольшой дождь, днем - умеренный, местами гроза. Ветер будет дать северо-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, при грозе местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Днем потеплеет до 24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU