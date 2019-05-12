В Дятьковском лесу юные патриоты сразились в лазертаг

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-12T13:22:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 мая, в Дятькове состоялся ежегодный турнир по лазертагу. Как пишет местная газета «Пламя труда», популярная спортивная игра была посвящена Дню Победы.

В соревнованиях участвовали 17 команд – 85 ребят от 6 до 16 лет. Дети смогли почувствовать себя настоящими бойцами, посостязаться в ловкости и весело провести время с друзьями на свежем воздухе. В этом году соревнование состояло из двух дисциплин: «лазертаг» и «тир». Каждый участник смог попробовать свои силы в обоих направлениях.

Первое место заняла команда «Defenders» (капитан – Алексей Макухин). Призерам вручили грамоты и памятные подарки, а всех гостей и участников турнира накормили полевой кашей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU