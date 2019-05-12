2019-05-12T13:22:14+03:00
Общество

В Дятьковском лесу юные патриоты сразились в лазертаг

В райцентре прошел ежегодный турнир ко Дню Победы
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Автор фото: Дятьковская районная газета "Пламя труда".Автор фото: Дятьковская районная газета "Пламя труда".
Изменить размер текста:

В субботу, 11 мая, в Дятькове состоялся ежегодный турнир по лазертагу. Как пишет местная газета «Пламя труда», популярная спортивная игра была посвящена Дню Победы.

В соревнованиях участвовали 17 команд – 85 ребят от 6 до 16 лет. Дети смогли почувствовать себя настоящими бойцами, посостязаться в ловкости и весело провести время с друзьями на свежем воздухе. В этом году соревнование состояло из двух дисциплин: «лазертаг» и «тир». Каждый участник смог попробовать свои силы в обоих направлениях.

Первое место заняла команда «Defenders» (капитан – Алексей Макухин). Призерам вручили грамоты и памятные подарки, а всех гостей и участников турнира накормили полевой кашей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянские спасатели продолжают патрулировать водоемы
В Навле День Победы отметили сломанными качелями и неубранным мусором
В Почепском районе столкнулись два водителя на «Мицубиси»
В загоревшемся доме под Суражом пострадал человек
Брянское "Динамо" на выезде обыграло команду "Строгино" из Москвы
В Клинцах прошел кубок Брянской области по спортивной рыбалке
Из-за сильного ливня размыло дамбу на новой дороге на Романа Брянского
В Брянске общественный туалет на Набережной остался без двери
В Брянске в квартире в двухэтажном доме рухнул потолок
В Новозыбкове столкнулись ВАЗ и микроавтобус: ранен 17-летний парень
В Клинцах 19-летний мотоциклист попал под колеса иномарки
В Брянске при столкновении двух автомобилей пострадали три человека
Через Брянскую область не пропустили 40 тонн турецких томатов
В Брянской области мужчина погиб, попав под поезд
В Новозыбкове водитель ВАЗа сбил 13-летнего мальчика
Дорога у школы №58 в Брянске превратилась в озеро