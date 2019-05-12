2019-05-12T10:22:12+03:00
Происшествия

В Почепском районе столкнулись два водителя на «Мицубиси»

Две женщины пострадали
Ольга УМАРОВА
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По факту ДТП проводится проверка.По факту ДТП проводится проверка.Фото: Сергей ГАПОН
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Под Почепом не смогли разъехаться две «Мицубиси». ДТП произошло около восьми вечера в субботу, 11 мая, на участке «Брянск-Новозыбков-Погар», передает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 58-летний водитель Mitsubishi Space Star ехал в направлении поселка Семцы. Он не учел дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автомобиль Mitsubishi ASX. За рулем второй иномарки находилась 31-летняя женщина. В момент аварии она снизила скорость для поворота на нерегулируемом перекрестке.

Пострадали два человека.

- Водитель Mitsubishi ASX получила ушиб шейного отдела позвоночника, ссадины лба и предварительно сотрясение головного мозга, - уточнили в ГИБДД. – А 54-летней пассажирке Mitsubishi Space Star поставили диагноз «ушиб левой молочной железы, ушиб левого плеча».

Раненым назначили лечение и отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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