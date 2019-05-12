В загоревшемся доме под Суражом пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-12T09:48:43+03:00

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В Суражском районе загорелся дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, пожар случился в ночь с 11 на 12 мая в населенном пункте Кулаги. О ЧП спасателям доложили в 2.40.

На место выехали пожарные расчеты ПСЧ-18 и ПСЧ-10 в составе двух автоцистерн. Спасатели обнаружили, что по всей площади полыхает частный жилой дом.

- В 3.14 пожар локализовали, в 3.34 – полностью потушили, - говорят в пресс-службе. - Есть пострадавший.

Причину пожара установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU