В загоревшемся доме под Суражом пострадал человек
Пожар случился ночью
Причину пожара установят эксперты.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В Суражском районе загорелся дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, пожар случился в ночь с 11 на 12 мая в населенном пункте Кулаги. О ЧП спасателям доложили в 2.40.
На место выехали пожарные расчеты ПСЧ-18 и ПСЧ-10 в составе двух автоцистерн. Спасатели обнаружили, что по всей площади полыхает частный жилой дом.
- В 3.14 пожар локализовали, в 3.34 – полностью потушили, - говорят в пресс-службе. - Есть пострадавший.
Причину пожара установят эксперты.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU