2019-05-11T21:59:10+03:00
Спорт

Брянское "Динамо" на выезде обыграло команду "Строгино" из Москвы

Матч закончился со счетом 1:2
Марина АНТОНОВА
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"Динамо-Брянск" занимает четвертую строчку в турнирной таблице."Динамо-Брянск" занимает четвертую строчку в турнирной таблице.Фото: Елена РАКОВА
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Брянское "Динамо" на выезде обыграло команду "Строгино" из Москвы. Мачт прошел в субботу, 11 мая, в 16.00 на столичном стадионе "Янтарь". Игра закончилась со счетом 1:2.

Голы забили Николай Вдовиченко и Павел Баранов, сообщают на официальном сайте брянского футбольного клуба. Соперники смогли отыграть у сине-белых один мяч. Гол забили с пенальти.

"Динамо-Брянск" занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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