Брянское "Динамо" на выезде обыграло команду "Строгино" из Москвы
Матч закончился со счетом 1:2
"Динамо-Брянск" занимает четвертую строчку в турнирной таблице.Фото: Елена РАКОВА
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Брянское "Динамо" на выезде обыграло команду "Строгино" из Москвы. Мачт прошел в субботу, 11 мая, в 16.00 на столичном стадионе "Янтарь". Игра закончилась со счетом 1:2.
Голы забили Николай Вдовиченко и Павел Баранов, сообщают на официальном сайте брянского футбольного клуба. Соперники смогли отыграть у сине-белых один мяч. Гол забили с пенальти.
"Динамо-Брянск" занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
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ИСТОЧНИК KP.RU