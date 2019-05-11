СЕГОДНЯ 21:55 2019-05-11T21:59:10+03:00

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Брянское "Динамо" на выезде обыграло команду "Строгино" из Москвы. Мачт прошел в субботу, 11 мая, в 16.00 на столичном стадионе "Янтарь". Игра закончилась со счетом 1:2.

Голы забили Николай Вдовиченко и Павел Баранов, сообщают на официальном сайте брянского футбольного клуба. Соперники смогли отыграть у сине-белых один мяч. Гол забили с пенальти.

"Динамо-Брянск" занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

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ИСТОЧНИК KP.RU