В Клинцах прошел кубок Брянской области по спортивной рыбалке

СЕГОДНЯ 21:21 2019-05-11T21:21:41+03:00

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В Клинцах в субботу, 11 мая, прошел Кубок правительства Брянской области по спортивной рыбалке. Соревнования состоялись на озере Стодол. На них приехали больше 100 спортсменов из Брянской области, Москвы, Калуги, Татарстана и Белоруссии. А также организатор соревнований депутат Госдумы Николай Валуев.

- Турнир проходит уже четвертый раз и каждый раз география участников расширяется, - сказал брянский депутат.

Чтобы определить победителя, жюри взвешивало уловы. Главный приз завоевал спортсмен из Брянска Иван Чефранов. В номинациях самых юных рыболовов призы получили Павел Капитанов и Кира Анашкина. Самым опытным спортсменом стал Василий Григорьевич Гончаров. Ему также вручили подарки.

Организаторы сохранили дополнительные номинации: «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба» и «Самый большой улов».

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ИСТОЧНИК KP.RU