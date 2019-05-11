2019-05-11T16:43:26+03:00
Общество

Из-за сильного ливня размыло дамбу на новой дороге на Романа Брянского

Непогода обрушилась на город 11 мая
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Сергей Гапоненко.Фото: vk.com, Сергей Гапоненко.
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Из-за сильного ливня размыло дамбу на новой дороге на Романа Брянского. Фотографии разрушений опубликовали пользователи в соцсетях.

На снимках видно, что сильных потоков дождя не выдержал один из водоотводов, которые соорудили строители. Несколько глубоких траншей образовались на склонах дамбы.

Непогода обрушилась на город в ночь на 11 мая. Утром двор на улице Ново-Советской оказался полностью затопленным водой. Общественный туалет на Набережной остался без двери, судя по всему, тоже из-за непогоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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