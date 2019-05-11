В Брянске общественный туалет на Набережной остался без двери

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-11T16:20:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Брянска единственный общественный туалет на Набережной остался без двери. Фотографии открытой будки опубликовали утром 11 мая в соцсетях. Горожане сразу начали шутить и вспоминать анекдот: все равно там красть нечего.

Потом написали, что дверь оторвало сильным ветром. Это случилось уже не первый раз. Петли приварили, но она все равно оторвалась. Место для туалета выбрали неудачное.

Некоторые пишут, что ни разу не смогли попасть в это заведение, так как туалет был постоянно закрыт. И будто бы его поставили «для галочки».

Набережная после ремонта стала одним из самых любимых мест для прогулок горожан. Через какое-то время здесь даже появился общественный туалет. Но получается, что до сих пор нужду брянцам справить негде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU