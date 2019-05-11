2019-05-11T16:06:03+03:00
Общество

В Брянске в квартире в двухэтажном доме рухнул потолок

Причиной стала протекающая крыша
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
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В Володарском районе Брянска в квартире на улице Димитрова рухнул потолок. ЧП случилось 9 мая, пишут хозяева в соцсетях.

Два года до этого в квартире текла крыша. Но, как пишут владельцы квартиры, управляющая компания ничего не предпринимала, чтобы отремонтировать ее. Жильцы звонили и писали заявления в ЖКО. В комментариях им посоветовали обратиться в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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