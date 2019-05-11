В Новозыбкове столкнулись ВАЗ и микроавтобус: ранен 17-летний парень

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-11T15:53:00+03:00

За рулем ВАЗа была 38-летняя женщина. Фото: Сергей ГАПОН

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В Новозыбкове столкнулись ВАЗ-21113 и «Форд Транзит». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины одиннадцатого утра в пятницу, 10 мая, на перекрестке улиц Наримановской и Бульварной.

47-летний водитель микроавтобуса ехал по второстепенной дороге, улице Бульварной, со стороны Синицина в сторону Нахимова. За рулем ВАЗа была 38-летняя женщина. Она двигалась по главной.

После столкновения травмы получил 17-летний пассажир легковушки, сообщают в УГИБДД по Брянской области. С травмой головы, сотрясением мозга и раной века парня госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU