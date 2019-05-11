В Клинцах 19-летний мотоциклист попал под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-11T15:37:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском городе Клинцы 19-летний мотоциклист попал под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти часов вечера в пятницу, 10 мая, на улице Октябрьской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

60-летний водитель «Рено Логан» ехал со стороны улицы Парковой в сторону улицы Дзержинского. Автомобилист стал поворачивать налево. И не пропустил водителя мотоцикла, который двигался по главной дороге.

Мотоциклиста с травмой головы, сотрясением мозга и переломом таза госпитализировали в Клинцовскую райбольницу. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU