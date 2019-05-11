В Брянске при столкновении двух автомобилей пострадали три человека

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-11T13:46:15+03:00

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В Бежицком районе Брянска при столкновении «Рено Логан» и «Фиат Дукато» пострадали три человека. 29-летняя и 28-летняя женщина, 24-летний мужчина обратились за помощью к медикам. Ночью 10 мая они сообщили об этом в дежурную часть ГИБДД. Пострадавшие рассказали, что травмы получили, когда ехали в «Рено Логан».

Во время проверки выяснилось, что ДТП случилось в тот же день в начале первого ночи на улице Куйбышева. 21-летний водитель «Рено» ехал по улице Харьковской к Комсомольской и столкнулся с микроавтобусом, который двигался по главной дороге.

Всех пострадавших осмотрели медики и отпустили их домой с назначением лечения, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU