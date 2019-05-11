Через Брянскую область не пропустили 40 тонн турецких томатов

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-11T13:33:22+03:00

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Через Брянскую область не пропустили 40,6 тонны турецких томатов. Овощи были заражены вредителем. В грузе нашли живые личинки томатной моли.

- Фуры с томатами остановили 8 мая в пункте пропуска «Новые Юрковичи» в Климовском районе, - рассказывают в пресс-службе Россельхознадхора по Брянской и Смоленской областям. – Грузы везли в Москву.

Пробы исследовали в лаборатории. Специалисты подтвердили, что томаты заражены молью. Груз вернули турецким отправителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU