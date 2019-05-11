2019-05-11T12:48:10+03:00
Происшествия

В Брянской области мужчина погиб, попав под поезд

Трагедия случилась на перегоне Карачев-Одринская
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского линейного отдела МВД на транспорте.Фото: пресс-служба Брянского линейного отдела МВД на транспорте.
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В Брянской области 32-летний мужчина погиб, попав под поезд. Трагедия случилась на железнодорожном перегоне Карачев-Одринская, сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте.

Мужчина находился слишком близко к движущемуся составу. Машинист применил экстренное торможение. Но трагедии, к несчастью, избежать не удалось. Травмы пешехода оказались смертельными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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