В Брянской области мужчина погиб, попав под поезд
Трагедия случилась на перегоне Карачев-Одринская
Фото: пресс-служба Брянского линейного отдела МВД на транспорте.
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В Брянской области 32-летний мужчина погиб, попав под поезд. Трагедия случилась на железнодорожном перегоне Карачев-Одринская, сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте.
Мужчина находился слишком близко к движущемуся составу. Машинист применил экстренное торможение. Но трагедии, к несчастью, избежать не удалось. Травмы пешехода оказались смертельными.
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ИСТОЧНИК KP.RU