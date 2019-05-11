В Новозыбкове водитель ВАЗа сбил 13-летнего мальчика
В Новозыбкове водитель ВАЗ-21102 сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня в пятницу, 10 мая, на улице Первомайской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
30-летний автомобилист ехал со стороны улицы Коммунистической в сторону улицы Кубановской. Ребенок немного не дошел до «зебры», чтобы перейти дорогу по правилам. Мальчика госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU