2019-05-11T12:34:19+03:00
Происшествия

В Новозыбкове водитель ВАЗа сбил 13-летнего мальчика

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Новозыбкове водитель ВАЗ-21102 сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня в пятницу, 10 мая, на улице Первомайской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

30-летний автомобилист ехал со стороны улицы Коммунистической в сторону улицы Кубановской. Ребенок немного не дошел до «зебры», чтобы перейти дорогу по правилам. Мальчика госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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