2019-05-11T09:43:16+03:00
Общество

Дорога у школы №58 в Брянске превратилась в озеро

Местные жители пишут, что затапливать участок стало после строительства новых домов
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Михаил Кондрашов.Фото: vk.com, Михаил Кондрашов.
Изменить размер текста:

Дорога между жилым домом и школой №58 в Володарском районе Брянска превратилась в озеро. Фотографии опубликовали горожане в соцсетях.

В комментариях пишут, что дорогу затапливает несколько лет. Это стало происходить после того, как построили многоэтажные дома на бывшей территории больницы по улице Одесской.

Местным жителям посоветовали обратиться с официальным письмом в районную администрацию.

Кстати, утром в субботу, 11 мая, после прошедшего в городе ливня в озеро превратился один из дворов на Новом городке в Бежице.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области мужчина погиб, попав под поезд
В Новозыбкове водитель ВАЗа сбил 13-летнего мальчика
Жители Володарского района Брянска попросили установить фонари у реки Голубка
В Брянске заработает «горячая линия» по вопросам защиты прав детей и их родителей
В Навле автомобилистка сбила 10-летнего велосипедиста
В Брянске водитель иномарки сбил женщину с детской коляской
Брянцев предупредили о сильном дожде и грозах
Артист брянского драмтеатра Юрий Киселев поедет на Каннский фестиваль
Брянских абитуриентов ждут в Институте мировых цивилизаций
День Победы-2019 в Брянской области отметили 289 тысяч человек
Жители Жуковки пожаловались на озеро из гудрона на улице Некрасова
День Победы-2019 в Брянске завершился праздничным фейерверком
Брянские спасатели устроили соревнования по кроссфиту
Колонна ЛДПР вызвала фурор на Параде поколений в Брянске
На Кургане Бессмертия спасатели открыли для брянцев две полевые кухни
Брянские молодые полицейские приняли присягу
Стали известны итоги легкоатлетической эстафеты, которую провели в Брянске в День Победы
В День Победы-2019 по Брянску прошел "Бессмертный полк"
В Брянске водитель мопеда врезался в легковушку
По всей Брянской области отмечают День Победы
Митинги памяти
В Брянске начались торжества, посвященные Дню Победы