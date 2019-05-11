Дорога у школы №58 в Брянске превратилась в озеро

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-11T09:43:16+03:00

Местные жители пишут, что затапливать участок стало после строительства новых домов

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Дорога между жилым домом и школой №58 в Володарском районе Брянска превратилась в озеро. Фотографии опубликовали горожане в соцсетях.

В комментариях пишут, что дорогу затапливает несколько лет. Это стало происходить после того, как построили многоэтажные дома на бывшей территории больницы по улице Одесской.

Местным жителям посоветовали обратиться с официальным письмом в районную администрацию.

Кстати, утром в субботу, 11 мая, после прошедшего в городе ливня в озеро превратился один из дворов на Новом городке в Бежице.

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ИСТОЧНИК KP.RU