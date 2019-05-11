СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-11T09:16:42+03:00

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Жители Володарского района Брянска попросили установить фонари у реки Голубка. Официальное обращение активисты написали в районную администрацию. Они обратились от жителей домов №13 и №15 по улице Кольцова, дома №4 по переулку Герцена, домов №№4, 6, 8 и 19 по улице Вяземского.

По мостику через речку местные жители, в том числе и дети, ходят в гимназию №4 и детские сады. Столбы с проводами там уже установлены, пишут в обращении. Осталось только повесить на них два фонаря.

Это, считают горожане, сделает дорогу светлее и безопаснее.

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ИСТОЧНИК KP.RU