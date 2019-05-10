2019-05-10T21:12:47+03:00
Общество

В Брянске заработает «горячая линия» по вопросам защиты прав детей и их родителей

Очные консультации пройдут с 13 по 15 мая
Марина АНТОНОВА
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На вопросы горожан ответят специалисты из органов опеки.На вопросы горожан ответят специалисты из органов опеки.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске с 13 по 15 мая будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав детей и их родителей. Консультации приурочены к Международному дню семьи, который отмечают 15 мая. На вопросы горожан ответят специалисты из органов опеки горадминистрации с девяти часов утра до пяти часов вечера. Можно будет получить и очную консультацию.

Телефоны «горячей линии»:

- 51-88-94 - для жителей Бежицкого района, ул. Комсомольская, д. 4

- 26-46-11 - для жителей Володарского района, пер. Волгоградский, д. 1

- 66-26-55 - для жителей Советского района, ул. Октябрьская, д. 79

- 63-98-65 - для жителей Фокинского района, ул. Челюскинцев, д. 4

- 64-23-86 - по вопросам усыновления, ул. Октябрьская, д. 103

- 72-33-21 - по вопросам создания приемной семьи, ул. Октябрьская, д. 79

- 64-24-51 - по вопросам обеспечения жильём детей-сирот, ул. Октябрьская, д. 79

- 64-38-23 - по вопросам сделок с имуществом несовершеннолетних, ул. Октябрьская, д. 79

- 74-03-11, 64-38-26 - по вопросам защиты прав недееспособных, ул. Октябрьская, д. 79.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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