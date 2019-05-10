2019-05-10T17:33:16+03:00
Происшествия

В Навле автомобилистка сбила 10-летнего велосипедиста

Мальчика с ушибами и ссадинами госпитализировали
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В брянском поселке Навля автомобилистка на «Шевроле Ланос» сбила десятилетнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня в четверг, 9 мая, на улице Ленина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

27-летняя женщина ехала со стороны улицы Розы Люксембург в сторону переулка Карповой. И сбила велосипедиста, который в это время стал переезжать дорогу. Ребенок внезапно выскочил из-за припаркованной на автостоянке машины.

У велосипедиста – сотрясение мозга, ушибы голеней и многочисленные ссадины лица. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске водитель иномарки сбил женщину с детской коляской
Брянцев предупредили о сильном дожде и грозах
Артист брянского драмтеатра Юрий Киселев поедет на Каннский фестиваль
Брянских абитуриентов ждут в Институте мировых цивилизаций
День Победы-2019 в Брянской области отметили 289 тысяч человек
Жители Жуковки пожаловались на озеро из гудрона на улице Некрасова
День Победы-2019 в Брянске завершился праздничным фейерверком
Брянские спасатели устроили соревнования по кроссфиту
Колонна ЛДПР вызвала фурор на Параде поколений в Брянске
На Кургане Бессмертия спасатели открыли для брянцев две полевые кухни
Брянские молодые полицейские приняли присягу
Стали известны итоги легкоатлетической эстафеты, которую провели в Брянске в День Победы
В День Победы-2019 по Брянску прошел "Бессмертный полк"
В Брянске водитель мопеда врезался в легковушку
По всей Брянской области отмечают День Победы
Митинги памяти
В Брянске начались торжества, посвященные Дню Победы