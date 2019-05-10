В Навле автомобилистка сбила 10-летнего велосипедиста
В брянском поселке Навля автомобилистка на «Шевроле Ланос» сбила десятилетнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня в четверг, 9 мая, на улице Ленина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
27-летняя женщина ехала со стороны улицы Розы Люксембург в сторону переулка Карповой. И сбила велосипедиста, который в это время стал переезжать дорогу. Ребенок внезапно выскочил из-за припаркованной на автостоянке машины.
У велосипедиста – сотрясение мозга, ушибы голеней и многочисленные ссадины лица. Пострадавшего госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU