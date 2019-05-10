Брянцев предупредили о сильном дожде и грозах
Непогода ожидается в регионе в ночь на 11 мая
При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:
Жителей Брянской области предупредили о сильном дожде в ночь на 11 мая. Днем синоптики прогнозируют грозы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Ночью и утром может быть туман. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.
Из-за сильных осадков могут быть подтоплены низменные участки и нарушено электроснабжение.
Температуру воздуха ночью обещают от 8 до 13 градусов, днем – до 22 тепла.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU