Брянских абитуриентов ждут в Институте мировых цивилизаций

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-10T12:34:59+03:00

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В столичном Институте мировых цивилизаций прошла лекция брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина. Первый заместитель Председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Борис Романович рассказал студентами об основных направлениях развития цифровой экономики в России. Также он остановился на основных аспектах деятельности начинающих предпринимателей, поделился личным опытом решения различных управленческих проблем, ответил на многочисленные вопросы студентов.

В ближайшее время Институт мировых цивилизаций начнет прием заявлений от абитуриентов, и брянское отделение ЛДПР готово оказать землякам в этом консультационную и методическую поддержку. За справками обращаться в офис регионального отделения партии по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, либо по телефону: +7 (4832) 66-02-96.

Кстати, 18 мая вуз проводит День открытых дверей! Подробнее о вузе, учредителем которого является лидер ЛДПР Владимир Жириновский, можно узнать на сайте Института мировых цивилизаций: http://imc-i.ru/.

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ИСТОЧНИК KP.RU