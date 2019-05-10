2019-05-10T12:26:58+03:00
Общество

День Победы-2019 в Брянской области отметили 289 тысяч человек

Порядок охраняли 1700 полицейских
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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День Победы-2019 в Брянской области отметили 289 тысяч человек. Общественный порядок охраняли 1700 полицейских, частных охранников и народных дружинников. Серьезных нарушений и резонансных происшествий не зарегистрировали, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Вечером на тех, кто употреблял спиртные напитки в общественных местах, составляли административные протоколы.

Напомним, 9 мая отмечали 74-ю годовщину Победы. В Брянске прошел Парад поколений, шествие «Бессмертный полк» и парковые гулянья. Завершился праздник фейерверком на Кургане Бессмертия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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