СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-10T12:26:58+03:00

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День Победы-2019 в Брянской области отметили 289 тысяч человек. Общественный порядок охраняли 1700 полицейских, частных охранников и народных дружинников. Серьезных нарушений и резонансных происшествий не зарегистрировали, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Вечером на тех, кто употреблял спиртные напитки в общественных местах, составляли административные протоколы.

Напомним, 9 мая отмечали 74-ю годовщину Победы. В Брянске прошел Парад поколений, шествие «Бессмертный полк» и парковые гулянья. Завершился праздник фейерверком на Кургане Бессмертия.

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ИСТОЧНИК KP.RU