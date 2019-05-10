Жители Жуковки пожаловались на озеро из гудрона на улице Некрасова

СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-10T10:13:29+03:00

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Жители брянского города Жуковка пожаловались на озеро из гудрона на улице Некрасова. На днях в нем чуть не утонула собака. Фотографии самого озера и пса в гудроне опубликовали в соцсетях. Местные жители пишут, что озеро из гудрона в этом месте существует уже не меньше десятка лет. Оно всегда было опасным. Однажды туда провалились дети, пишут в комментариях к посту. На крики ребят быстро прибежали на помощь, их спасли.

Фото: vk.com, "Подслушано в Жуковке".

Очередную провалившуюся в озеро собаку удалось вытащить. Пользователи гадали, как очистить шерсть от гудрона. Волонтеры поехали на место, но пса там не нашли. Его судьба неизвестна.

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ИСТОЧНИК KP.RU