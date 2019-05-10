СЕГОДНЯ 08:51 2019-05-10T10:20:06+03:00

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День Победы-2019 в Брянске завершился праздничным фейерверком на Кургане Бессмертия. Залпы отгремели в половину одиннадцатого вечера 9 мая.

На Кургане прошли самые масштабные гулянья, посвященные 74-й годовщине Великой Победы. Весь день на разных площадках с концертами выступали духовой оркестр и городской академический хор, народные танцевальные ансамбли и хореографические коллективы.

Брянцы увидели показательные выступления городских спортивных школ, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В парке прошел молодежный арт-фестиваль «Бульвар Победы». На Кургане организовали выставку военной техники. Посетители смогли познакомиться с бытом на фронте. Поисковые отряды представили предметы времен Великой Отечественной войны, которые нашли во время раскопок.

И завершился праздник на Кургане фейерверком.

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ИСТОЧНИК KP.RU