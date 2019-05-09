На Кургане Бессмертия спасатели открыли для брянцев две полевые кухни
Жителей и гостей города угощали горячей гречневой кашей и чаем
Брянцы с удовольствием угощались ароматной кашей.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Брянские спасатели угощали жителей и гостей города ароматной гречневой кашей с мясом и горячим чаем на Кургане Бессмертия. Сотрудники брянского МЧС 9 мая открыли две полевые кухни на маршруте шествия "Бессмертного полка".
- Пожилые люди в очереди не стояли, для них были организованы сидячие места, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Пока ветераны ожидали свою порцию, они могли пообщаться, вспомнить былое, поделиться своими военными заслугами и просто вместе подпевать фронтовым песням.
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ИСТОЧНИК KP.RU