На Кургане Бессмертия спасатели открыли для брянцев две полевые кухни

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-09T19:03:37+03:00

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Брянские спасатели угощали жителей и гостей города ароматной гречневой кашей с мясом и горячим чаем на Кургане Бессмертия. Сотрудники брянского МЧС 9 мая открыли две полевые кухни на маршруте шествия "Бессмертного полка".

- Пожилые люди в очереди не стояли, для них были организованы сидячие места, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Пока ветераны ожидали свою порцию, они могли пообщаться, вспомнить былое, поделиться своими военными заслугами и просто вместе подпевать фронтовым песням.

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ИСТОЧНИК KP.RU