2019-05-09T18:00:49+03:00
Общество

Брянские молодые полицейские приняли присягу

Церемония прошла в сквере Мужества
Елена РАКОВА
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Полицейские поклялись быть мужественными, честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью.Полицейские поклялись быть мужественными, честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Молодые брянские полицейские накануне Дня Победы приняли присягу. Стражи порядка также возложили цветы к стеле памяти в честь сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

- Церемония, на которой стражи порядка дали клятву верности России и закону, состоялась в сквере Мужества, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Новобранцы присягнули на верность закону и народу перед лицом руководства УМВД, своих коллег и ветеранов службы.

У государственного флага России звучали слова: "…присягаю на верность Российской Федерации и ее народу! Клянусь быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью… Служу России, служу закону!"

– Особенно символично, что присяга на верность Российской Федерации и ее народу принимается в канун празднования Дня Победы – величайшего народного праздника, - подчеркнул начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов. - Этот день напоминает, что обещание служить России и Закону – не просто необходимый ритуал и красивые слова. Присяга – это готовность самоотверженно защищать сограждан, не жалея себя. Именно так относились к присяге во времена Великой Отечественной войны, и именно так необходимо относиться к ней сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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