В Брянске водитель мопеда врезался в легковушку

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-09T13:19:50+03:00

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19-летний водитель мопеда врезался в легковушку в Брянске. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21.30 8 мая на улице Ново-Советской.

- По предварительной информации, 19-летний водитель скутера "Ореон", двигаясь со стороны улицы Литейной в сторону улицы Почтовой не учел необходимую дистанцию до впереди двигавшегося транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем "Рено логан", - уточнили в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал водитель мопеда. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и, оказав помощь, отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU