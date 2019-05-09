По всей Брянской области отмечают День Победы

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-09T12:28:45+03:00

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9 мая по всей Брянской области отмечают 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции торжества начались с возложения цветов к памятникам и монументам воинам, погибшим в годы войны. В городах и районах проходят митинги, поздравления ветеранов.

Продолжатся праздничные торжества концертными программами.

- 9 мая на Брянщине традиционными стали адресные праздничные творческие поздравления ветеранов Великой Отечественной войны по месту жительства: праздники улиц, «Визиты почета к ветерану» на дому, в лечебных учреждениях, - рассказывают в пресс-службе областного правительства. - В музеях области проходят выставки военного плаката из фондов Музея Победы на Поклонной горе, оружия - из фондов Брянского государственного краеведческого музея, выставки под открытым небом "Живая книга памяти" и "Хроники военных лет" на мемориальном комплексе "Партизанская поляна". Множество научно-просветительских мероприятий организовано в этот день в государственном краеведческом музее: "Дети войны", "Военные профессии", "Собери солдатский вещмешок", "Имена героев на карте Брянска", также проходят тематические уроки мужества, велопробеги, легкоатлетические эстафеты и другие акции.

В Жирятинском районе устроили велопробег.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU