Митинги памяти

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-09T11:20:17+03:00

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Накануне Дня Победы в Брянске прошли митинги в память о защитниках Родины. Глава города Александр Хлиманков 8 мая принял участие в праздничных торжествах в Володарском районе, на месте захоронения защитников района и у памятника Воинам-водителям.

В сквере им. В.И. Ленина на митинге у братской могилы погибших в годы Великой Отечественной войны собрались делегации предприятий Володарского района, школьники, курсанты казачьих классов, юнармейцы. Почётные места на торжестве были отведены ветеранам Великой Отечественной войны. Председатель Совета ветеранов, тружеников тыла, вооружённых сил и правоохранительных органов в Володарском районе Олег Огурцов в своём приветствии отметил, что сейчас в районе живут чуть больше 30 участников войны. К каждому у володарцев очень трепетное отношение.

Глава города Александр Хлиманков поздравил жителей Володарского района:

— Все мы пришли в этот дождливый день, чтобы почтить память героев, которые 74 года назад отстояли нашу Родину, не жалея здоровья и своей жизни. Уважаемые ветераны, вы удивительные люди, мы гордимся вами, горды тем, что общаемся с вами. Ваш опыт бесценен. Спасибо за ваш подвиг и низкий поклон. Наша страна и наш город живы, пока мы помним, какой ценой была победа завоёвана, пока храним память о страшных военных годах. Мы, наши дети и внуки — потомки победителей и наследники вашей Победы, мы стараемся быть достойными этого.

Участников митинга приветствовали Глава Володарской районной администрации Михаил Дёмин, заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев.

К плитам с именами десятков захороненных здесь красноармейцев почётные гости и представители трудовых коллективов возложили цветы. По площади перед монументом торжественным маршем прошли юнамейцы и школьники.

Традиционно в преддверии Дня Победы митинг памяти проходит у памятника Воинам-водителям. Здесь в 1943 году была сформирована 18-я автомобильная бригада, отсюда уходил на фронт автомобильный батальон, укомплектованный водительским составом и автопарком предприятий Брянска. Он прошел боевой путь до Одера. По этой дороге в Брянск пришли советские воины-освободители.

В канун Дня Победы в памятной акции приняли участие заместитель Губернатора Александр Жигунов, Глава города Брянска Александр Хлиманков, Глава Брянской городской администрации Александр Макаров, директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области Виктор Войстроченко, руководители общественных организаций. Участниками митинга стали представители автотранспортных предприятий, студенты Брянского транспортного техникума, юнармейцы.

Память тех, кто приближал победу военными дорогами, участники митинга почтили минутой молчания.

За проявленные мужество и героизм в годы войны десятки тысяч военных автомобилистов награждены орденами и медалями. Одиннадцать удостоены звания Героя Советского Союза. 15 автомобильных частей и соединений получили почетные наименования, 39 награждены орденами Кутузова, Александра Невского, Красного Знамени, Красной Звезды.

К подножию памятника Воинам-водителям в благодарность за великий подвиг фронтовиков легли красные гвоздики.

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ИСТОЧНИК KP.RU