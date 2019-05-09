В Брянске начались торжества, посвященные Дню Победы
Парад принимает военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев
Парад Принимает военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев.Фото: Мария Дедкова
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Ровно в 10 часов утра в Брянске начались торжества, посвященные Дню Победы. Парад принимает военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев. Он объезжает парадные расчеты войск Брянского гарнизона.
После этого торжественная колонна пройдет по проспекту Ленина к площади Партизан. Там состоится праздничный митинг и "солдатский привал" для ветеранов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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