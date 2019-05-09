2019-05-09T10:05:25+03:00
Общество

Награды заслуженным жителям Володарского района

Глава города Александр Хлиманков, заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев и депутаты Брянского горсовета вручили володарцам памятные медали «75 лет освобождения Брянской области»
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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В преддверии праздника 9 Мая в Володарской районной администрации по традиции чествуют жителей, которые своим трудом славят район, делают жизнь брянцев лучше.

Памятными медалями в этом году были отмечены заслуженные машиностроители Российской Федерации Анатолий Булычёв и Виктор Мосяков, заслуженные лесоводы Российской Федерации Михаил Осипенко и Анатолий Пехтерев, заслуженный работник транспорта Российской Федерации Алексей Цыкин, заслуженные учителя Российской Федерации Тамара Щербакова, Нина Васильева, заслуженный экономист Российской Федерации Геннадий Шалыгин, заслуженные работники ЖКХ Российской Федерации Александр Халютин и Фёдор Сукало. Этих людей знают многие жители Володарского района, их трудовыми достижениями гордятся предприятия.

В предпраздничный день награды получили жители, которые заслужили уважение земляков неравнодушным отношением к важным вопросам территориальных общественных самоуправлений. Медали были вручены председателям ТОС Маргарите Мосиной, Зое Потехо, Зое Чикаловой, Людмиле Левшаковой, Нине Крицкой, Татьяне Богдановой.

Глава города Александр Хлиманков и депутаты Брянского горсовета вручили медали учителям, воспитателям, медицинской сестре и руководителям предприятий. В списке награждённых 44 жителя Володарского района.

— Вашим трудом жизнь в городе, Володарском районе становится лучше. Об этом мечтали наши деды, когда защищали родину. Мы можем строить, воспитывать детей под мирным небом в свободной стране. За это мы благодарны людям, которые дали нам такую возможность, нашим фронтовикам, работникам тыла, партизанам. Все они, не жалея себя, добыли нам Великую Победу. Мы, наши дети и внуки будем всегда благодарны за

это, доказывая верность их памяти и подвигам своими делами, — приветствовал участников встречи Глава города Брянска Александр Хлиманков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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