Школа общей истории

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-09T11:59:35+03:00

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Русско-польские дружеские отношения проникли во все сферы жизни двух городов. Брянский лицей №27 дружит с конинским лицеем №2 уже десятилетие. Договор о сотрудничестве был заключён в 2008 году. С тех пор почти две тысячи брянских учеников побывали в Польше на фестивалях, археологических раскопках, в театрах, принимали участие в мастер-классах. Когда в Брянск приезжают лицеисты из Конина, они живут в российских семьях, что позволяет лучше познакомиться с культурой, обычаями и национальными особенностями наших народов.

8 мая Президент Конина Пётр Корытковски во главе польской делегации посетил давних друзей своего города, ближе познакомился с работой по патриотическому воспитанию в брянском учебном заведении.

Лицей №27 – обладатель двух уникальных музеев. Один посвящён быту жителей посёлка Льговский, где была заложена двадцать седьмая школа для детей работников железной дороги. Польским гостям показали, как ученики лицея хранят и передают из поколения в поколение память и уважение к культуре своего народа, обряды, традиции.

Второй музей об истории лицея. Он аккумулирует информацию о создании, развитии, достижениях учебного заведения, его героях. Подробные знания о подвигах выпускников школы, а затем лицея – Игоря Кустова, Валентины Сафроновой, Владимира Рябка, Олега Визнюка, Олега Ермакова – накапливаются и широко распространяются в лицейском музее. На стенах заведения – история города, Великой Отечественной войны: плакаты Окон РОСТА, рисунки знаковых мест Брянска, изображения пяти героев и их подвигов.

Президент Конина высоко оценил значение сохранения этого наследия:

— Важно, чтобы существовал диалог у молодёжи, чтобы наша молодёжь и та, с которой мы сотрудничаем, знали язык, культуру и обычаи друг друга. Для нас это очень важно, поэтому мы очень ценим дружбу наших лицеев, - подчеркнул Пётр Корытковски.

Директор лицея №27, председатель комитета по образованию Брянского горсовета Игорь Афонин рассказал, что ребята уже на уровне личностных отношений устанавливают международные связи. Пример тому - две свадьбы, которые были сыграны между нашими лицеистами и девушками из Конина.

— Наше сотрудничество стало возможным благодаря тому, что Брянский городской Совет заключил договор о сотрудничестве между городами Брянском и Кониным. Посредником этого договора выступило Общество «Польша-Восток». В результате это взаимодействие идёт по разным направлениям, начиная от школьного, дошкольного воспитания и обучения, и заканчивая высшей школой. Это ещё и сотрудничество нашего телевидения, техникумов питания, творческих коллективов, музыкантов, художников, танцоров, археологов. Мы обмениваемся опытом по разным направлениям, и это здорово! – рассказал Игорь Афонин.

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ИСТОЧНИК KP.RU