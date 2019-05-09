В Брянске уже перекрыли движение для прохода войск Брянского гарнизона и Парада поколений

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-09T09:06:21+03:00

В Брянске готовятся к празднованию Дня Победы. Фото: Ольга УМАРОВА

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В Брянске в 10.00 начнется празднование Дня Победы. Утренняя часть торжеств по традиции пройдет на площади Ленина, проспекте Ленина и площади Партизан.

Перед началом торжеств сотрудники Госавтоинспекции уже перекрыли центр города. Ограничение будет действовать на время прохождения войск Брянского гарнизона, Парада поколений, митинга на площади Партизан и прохождения участников акции "Бессмертный полк". Снять его должны в 14.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU