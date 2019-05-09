В Брянск на празднование Дня Победы приехал президент польского города Конин

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-09T09:05:49+03:00

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Накануне празднования Дня Победы в Брянск приехала большая делегация из Польши во главе с президентом города Конин Петром Корытковски.

Гости начали визит в наш город с возложения цветов в урочище Лесные сараи, где покоятся брянцы расстрелянные и замученные во время немецкой оккупации.

Заместитель Председателя Общества Сотрудничества "Польша-Восток" Здзислав Яцашек рассказал, что в эти дни в Конине вспоминают бойцов Красной армии, которые освобождали от фашизма польскую землю и навеки остались в ней:

- Мы почтим память Анны Морозовой, вашей землячки, погибшей и похороненной у нас на родине. Мы помним людей, которые отдали свои жизни за нашу свободу. Спасибо за возможность поклониться памяти павших.

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ИСТОЧНИК KP.RU