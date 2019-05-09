Вместе встречаем Победу

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-09T08:38:19+03:00

В преддверии праздника 9 Мая в Брянск прибыла делегация из Польши. Гости намерены вместе с жителями нашего города принять участие в праздновании Дня Великой Победы.

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В делегации - Президент Конина Петр Корытковски, депутат Конинского Городского Совета Славомир Лорек, заместитель Председателя Общества Сотрудничества «Польша-Восток» Здзислав Яцашек.

Гости начали визит в наш город с возложения цветов в урочище Лесные сараи, где погребены 17 000 брянских жителей, людей разных национальностей, военнопленных, партизан, расстрелянных и замученных во время оккупации 1941-1942 годов.

Петр Корытковски стал Президентом Конина меньше полугода назад. Для первого официального визита он выбрал наш город, с которым дружеские отношения выстраиваются с 80-х годов прошлого века.

- Формально наша дружба действует с 1995 года, но теплые отношения начались намного раньше. Очень важной вехой в этом сотрудничестве сегодня является обмен молодежными делегациями. Мы у себя в Конине делаем все возможное, чтобы наши жители, наша молодежь могли узнать культуру, обычаи, традиции других городов, конечно, Брянска в их числе, - сказал Петр Корытковски.

Глава города Александр Хлиманков отметил, что в Брянске всегда рады польским друзьям. Для творческих коллективов большая честь участвовать в международном фестивале в Польше. Регулярно между Брянском и Конином проводится обмен студенческими и официальными делегациями.

- Связи с нашим польским партнером, действительно, одни из самых долгих и продуктивных. Во многом этому способствуют такие общественные организации, как «Дом Польский» в Брянске, «Польша-Восток» в Варшаве, - отметил Александр Хлиманков.

Заместитель Председателя Общества Сотрудничества «Польша-Восток» Здзислав Яцашек рассказал, что в эти дни в Конине лягут цветы к могилам бойцов Красной армии, которые освобождали от фашизма польскую землю и навеки остались в ней:

- Мы почтим память Анны Морозовой, вашей землячки, погибшей и похороненной у нас на родине. Мы помним людей, которые отдали свои жизни за нашу свободу. Спасибо за возможность поклониться памяти павших.

Глава города Александр Хлиманков назвал давнего друга нашего города Здислава Яцашека послом дружбы, потому что регулярно приезжает в Брянск на наши главные праздники, популяризирует русскую культуру в Польше.

Депутат Конинского Городского Совета Славомир Лорек признался, что в Брянске уже в третий раз и отметил, что год от года город меняется, становится современным, более уютным и светлым.

Гостей приветствовал глава Брянской городской администрации Александр Макаров:

- Очень приятно, что вы приехали разделить с нами самый главный праздник нашей страны, День Победы. Дружба между нашими городами развивается. Своим визитом вы ее укрепляете. В праздничные дни нас ждет насыщенная программа. Уверен, что визит в наш город оставит у вас неизгладимое впечатление.

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ИСТОЧНИК KP.RU