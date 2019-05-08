В Брянске пройдет книжный фестиваль "Красная площадь-2"

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-08T19:03:22+03:00

Его устроят в сквере Карла Маркса

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Книжный фестиваль "Красная площадь-" пройдет в Брянске в рамках XXIV Международного фестиваля "Славянские театральные встречи".

Площадки книжного фестиваля будут работать три дня - 17, 18, 19 мая в центре Брянска на площади Карла Маркса у областной библиотеки.

Откроется фестиваль 17 мая в 11.00 у главного входа в Брянскую областную библиотеку. В 12.00 начнет свою работу 23-я ежегодная выставка "Брянская книга 2018-2019 гг.".

- Гостями фестиваля станут председатель правления Союза писателей России, лауреат литературных премий Николай Иванов, поэты, члены Союза писателей России Надежда Мирошниченко, Виктор Кирюшин, Алексей Шорохов, филолог и книговед, профессор МПГУ Юлия Щербинина и театровед Ирина Багратион-Мухранели, - сообщают в департаменте культуры Брянской области. - Брянцам покажут спектакли Центрального Дома Актера, Народного театра "Грачи" Гомельской областной библиотеки, брянских библиотечных театров.

Специальные тематические программы будут посвящены Федору Тютчеву и Алексею Толстому.

Поэтическую программу "Обычные слова…"в Брянском театре юного зрителя представит Народный артист Российской Федерации Константин Райкин.

Юных брянцев на аллеях сквера ждет "Книжная радуга". Для ребят подготовят театрализованные представления, квесты, игры, шахматный турнир, конкурсы и встречи с детскими писателями Диной Бурачевской, Наталией Волковой, Еленой Усачевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU