Брянцы ударно потрудились на «грядке Жириновского»

СЕГОДНЯ 17:25 2019-05-08T17:25:37+03:00

Более тридцати тысяч жителей области в первомайские праздники стали счастливыми обладателями наборов семян и рабочих перчаток от ЛДПР.

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Традиционная акция ЛДПР «Время сеять добро» от лидера либерал-демократов Владимира Жириновского и депутата Госдумы от Брянской области Бориса Пайкина охватила весь регион и пришлась по душе брянцам. Более тридцати тысяч из них в первомайские праздники стали счастливыми обладателями наборов семян и рабочих перчаток от ЛДПР.

Самой массовой стала раздача наборов в областном центре, особенно в Фокинском районе возле железнодорожного вокзала, гипермаркетов «Линия», «Европа» и «Калита» на выезде из города. Посевная добра пришла в такие крупные районные центры, как Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Трубчевск и другие.

Не забыты оказались и жители небольших брянских деревень и сел, куда с посевными наборами добрались активисты ЛДПР. Повсюду люди с улыбками на лицах благодарили за внимание и необычный и практичный подарок Владимира Жириновского и Бориса Пайкина. https://bryansk.ldpr.ru/

Членам садовых товариществ «Рассвет» Фокинского района и «Лужаны-2» Бежицкого района Брянска повезло больше всех. Им семена для грядки активисты ЛДПР доставили практически на участки, уже под лопаты.

Любопытно, что в Брянском региональном отделении ЛДПР уже есть и фотосвидетельства сбора первого и, как утверждает автор снимка, не последнего в этом году богатого урожая овощей, из семян прошлогодней акции.

Около пятисот посевных наборов было роздано на первомайском митинге, который прошел на площади Революции в Брянске. Выступивший перед горожанами депутат Брянской областной Думы, лидер фракции ЛДПР Сергей Антошин отметил, что в регионе пришло время «сеять добро».

Акция перевалила экватор. Время для нее подобрано оптимально во всех смыслах. У брянцев впереди еще одни большие выходные, когда можно заняться огородными делами, да и по агрономическим срокам сева они благоприятствуют богатым урожаям.

Всего же в первой декаде мая активисты ЛДПР распространят в Брянской области пятьдесят тысяч наборов семян и столько же рабочих перчаток. А после ударного труда на посевной добра все брянцы смогут активно отдохнуть на грандиозном концерте под открытым небом в Брянске 18 мая. В этот день в 19 часов на сцене в парке культуры и отдыха имени 1000-летия города, перед Курганом Бессмертия, выступят популярные российские группы «Дискотека Авария» и «Градусы».

ИСТОЧНИК KP.RU